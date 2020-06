Ingrid Chauvin dénonce le conditionnement des enfants au sein des familles d’accueil

Malgré l'échec de sa démarche d’adoption, Ingrid Chauvin poursuit son combat pour les enfants adoptés. Devenue maman d'un petit garçon Tom né en 2016 après la disparition de sa petite fille Jade de 5 mois à cause d'une grave malformation cardiaque, la comédien rêvait d'agrandir sa famille. Avec son mari le réalisateur Thierry Peythieu, Ingrid Chauvin avait entrepris des démarches d'adoption pendant plusieurs années qui n'ont finalement pas abouti. Mais de cette frustration à cause du non renouvellement de l'agrément, Ingrid Chauvin n'a rien lâché de son combat pour l'adoption.

La comédienne dénonce le système d’adoption français

De son engagement pour la protection de l’enfance, Ingrid Chauvin a notamment dénoncé les problématiques liées au système d’adoption français dans son livre "Rêves d'enfants", sorti le 11 juin. A l'occasion d'une interview partagée sur son compte Instagram ce dimanche 28 juin, la comédienne a pointé du doigt le fait que des "milliers d'enfants aujourd’hui en France qui sont placés, et dont on sait qu'ils ne retourneront pas dans leurs familles". "Et pour autant, ils ne sont pas adoptables parce qu'on priorise ces fameux liens du sang", a-t-elle expliqué en ajoutant sur l'impact que cela provoque sur les enfants : "Ce n’est pas une vie pour un enfant d’être ballotté de foyers en foyers, ou de familles d’accueil en familles d’accueil, aussi aimantes soient-elles ! On conditionne ces enfants pour qu’il n’y ait pas de lien affectif au sein de leur famille d’accueil, au cas-où ils retourneraient vivre chez leurs parents. On sait très bien que ça ne se passe pas comme ça".

Par Marie Merlet