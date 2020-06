Ingrid Chauvin dévoile son nouveau projet, loin des plateaux télé

Fini le teasing, Ingrid Chauvin est enfin prête à se livrer sur son tout nouveau projet ! Ce lundi 1er juin, l’actrice de la série "Demain nous appartient "a fièrement le voile et annoncé le lancement de sa boutique de prêt-à-porter et d’accessoires : "À travers ma boutique en ligne, vous trouverez des accessoires de mode comme des t-shirts, des tote bags et des mugs pour lesquels j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler les tendances avec mon studio de création" a lancé l’actrice.

Fière de pouvoir s’épanouir ailleurs qu’à la télévision, la maman du petit Tom s’est d’ailleurs vantée de travailler sur de prochaines collections : "Nous n’en resterons pas là, et nous travaillons déjà sur les prochaines collections. […] J’espère que vous êtes contents, moi je suis ravie. J’attends vos retours avec impatience".

Ingrid Chauvin prête à briller sur tous les fronts

Au menu sur la boutique en ligne d’Ingrid Chauvin : des t-shirts et des totes bags griffés "Mademoiselle Chauvin" mais aussi des mugs sur lesquels elle apparaît en photo. Des vêtements, objets du quotidien et accessoires dont les prix varient entre 15 et 30€.

Dans le même temps, Ingrid Chauvin assure également la promotion de son livre intitulé "Rêve d’enfant qui paraîtra aux Éditions Michel Lafont ce jeudi 4 juin 2020. "Je suis ravie de partager avec vous ce troisième volet, cette troisième partie de ma vie. Il y a beaucoup de moi mais j’évoque aussi le sort des enfants placés et la difficulté d’adopter. J’ai écrit de façon très spontanée, le plus simplement et en transparence comme d’habitude", avait expliqué Ingrid Chauvin sur Instagram au sujet de son ouvrage.

Enfin, on note que ses fans pourront la retrouver sur TF1 dès le 15 juin dans les épisodes inédits de la série "Demain nous appartient".

Par E.S.