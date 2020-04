Ingrid Chauvin : En plein confinement, sa vidéo amusante avec sa famille

Le coronavirus en France a changé les plans d’Ingrid Chauvin au début du mois de mars. L’actrice de "Demain nous appartient" a été contrainte d’annoncer le mois dernier à ses abonnés qu’elle ne pourrait pas se rendre à une rencontre avec les fans du programme de TF1 : "Juste un petit coucou pour vous prévenir et m’excuser, que je ne vais pas pouvoir vous retrouver lors de mes séances de dédicaces qui étaient prévues au mois de mars et au mois d’avril. […] J’ai juste mon immunité qui est un petit peu faible donc je dois me protéger de ça. Ne m’en voulez pas. Mille excuses encore. On ne se verra pas cette fois, on ne se verra pas ce mois-ci, mais ce n'est que partie remise ! En tous cas, moi, je vous embrasse", avait-elle expliqué dans une story Instagram. Et si Ingrid Chauvin ne peut pas pour le moment rencontrer ses fans, l’actrice profite du confinement en famille.

Un dimanche de Pâques particulier

Visiblement heureuse de pouvoir passer du temps avec son mari Thierry Peythieu et son fils Tom, Ingrid Chauvin a fait une surprise aux internautes il y a quelques heures en dévoilant une vidéo déjantée sur son compte Instagram. Pour le dimanche de Pâques un peu spécial cette année, la comédienne a dévoilé une vidéo très amusante de sa famille en train de danser avec un gigantesque lapin virtuel : "On vous souhaite un joyeux dimanche de Pâques" a-t-elle simplement indiqué en légende. De quoi faire réagir les internautes : "Magnifique vous êtes une très belle famille j'adore. Joyeuses pâques", "Merveilleuse fête de Pâques à vous trois. Attention aux moustaches de chocolat... Tendresse infinie", "Oh comme c'est original. C'est un programme ? Je vous souhaite également une belle fête de Pâques et j'espère que la chasse a été bonne". Une vidéo qui permet de voir que le petit Tom grandit vite, alors qu’il va fêter ses 4 ans en juin prochain.

Par Alexia Felix