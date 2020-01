Ingrid Chauvin malade : comment elle profite de son fils pendant sa convalescence

En octobre dernier, Ingrid Chauvin a posté une touchante déclaration d'amour à sa fille Jade, décédée en mars 2013 des suites d'une malformation cardiaque. "6 ans... Elle aurait eu 6 ans aujourd'hui et elle manque cruellement... #Jade #mafille", postait-elle. Trois ans après ce drame, la comédienne de 46 ans a donné naissance à un petit garçon prénommé Tom, fruit de son amour avec le réalisateur Thierry Peythieu.

Une naissance "miracle" qu'elle a commentée dans un reportage diffusé samedi 25 janvier dans "50 minutes inside" sur TF1. "La vie est à chaque fois assez extraordinaire, parce que c'est les montagnes russes des émotions. Il ne faut jamais perdre espoir quoiqu'il se passe", a-t-elle dit.

"J'en ai profité pour rester collée à mon fils"

En décembre dernier, Ingrid Chauvin a été clouée au lit pendant trois semaines. En effet, après avoir eu la grippe, la comédienne a développé une double pneumonie. En exclusivité, elle a donné de ses nouvelles au magazine "Télé 2 semaines". L'occasion pour elle de confier qu'elle est sur "la voie de la guérison" et qu'elle s'apprête à reprendre le chemin des tournages à Sète pour "Demain nous appartient". "Après une pneumonie, on reste très fragile, l'immunité est faible. Il y a un moment où il faut apprendre à s'écouter. Je pense que c'est une belle leçon : à toujours vouloir être plus fort, on tombe malade", a-t-elle dit.

Sa convalescence lui a permis de passer du temps avec son fils, Tom. "J'en ai profité pour rester collée à mon fils, et je vous avoue que c'est un bonheur que l'on partage tous les deux. Cela nous arrive tellement rarement ! Tom et moi regardons 'La Reine des neiges', qu'il adore, en restant blottis sous un plaid douillet. Ce sont des moments merveilleux que je rattrape", a-t-elle continué.

Par Non Stop People TV