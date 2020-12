Ingrid Chauvin parmi les personnalités préférées des Français : son message de remerciement au public

Comme tous les ans, le Journal du Dimanche a dévoilé le week-end dernier les 50 personnalités préférées des Français ! Et sans surprise cette année, c'est encore une fois Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau qui trônent au sommet. Le chanteur se retrouve en tête du classement pour la dixième fois depuis 2013 tandis que l'actrice décrroche la première place pour la deuxième fois. En seconde position chez les hommes rien ne bouge puisque c'est toujours Omar Sy qui talonne l'interprète de "Je te donne". Alexandra Lamy quant à elle reste la concurrente la plus sérieuse de Sophie Marceau. Mais l'une des progressions les plus marquantes cette année, c'est celle d'Ingrid Chauvin. L'actrice emblématique de TF1 qui a récemment posté un message mystérieux sur Instagram a fait son entrée directement à la 17ème place, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle en est fière !

"tout simplement merci !"

Ingrid Chauvin, fraîchement séparée de son compagnon vient de poster un message sur son compte Instagram. L'actrice a partagé avec ses abonnés son classement et a évidemment tenu à les remercier. "Tout simplement merci ... votre fidélité depuis tant d’années est juste incroyable et des plus touchantes. Votre coeur est immense, vos messages chaque jour me comblent de douceurs. Sans vous, nous autres artistes n’existons pas, alors merci de me permettre encore aujourd’hui de faire ce métier de passion qui m"apporte tant. Je vous embrasse affectueusement. Prenez soin de vous".

Une place vivement saluée par les internautes et particulièrement par l'actrice Julie Debazac : "Héhé... Ça fait du bien :) Oui oui oui tu le mérites. Des bises d’amour."

Par J.F.