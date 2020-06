Ingrid Chauvin renonce à adopter, ses confidences touchantes

L'actrice du feuilleton de TF1 "Demain nous appartient" vit heureuse à Sète avec son mari Thierry et leur petit Tom, 4 ans. Héroïne de la série télé, elle réalise aussi des documentaires et va sortir un livre le 11 juin prochain aux Editions Michel Lafon. "Rêves d'enfants', va parler de l'adoption. Car Ingrid Chauvin et son conjoint avaient lancé une procédure en vue d'adopter un enfant. Malheureusement, le couple s'est heurté à un mur et très déçue, Ingrid a choisi de le raconter dans son ouvrage. Elle en veut beaucoup à l'aide sociale à l'enfance et aux lois françaises.

Le couple considéré comme trop vieux pour adopter

"Mon agrément est terminé depuis le mois de novembre dernier. Nous n'avons plus le droit d'adopter. Le projet n'a pas marché et il ne marchera pas", explique l'actrice à nos confrères de Purepeople. La raison pour laquelle ce projet d'adoption a échoué ? Leur âge. "L'agrément ne se renouvellera pas parce qu'on est trop vieux. On est considérés comme trop âgés pour pouvoir le renouveler. [...] Il y a vraiment un gros souci... c'est complètement hallucinant", continue la quadragénaire visiblement choqué. Elle ne comprend pas que l'âge puisse être une raison valable face au nombre d'enfants qui ont besoin d'un foyer. "Je pense à ces gens qui ne peuvent pas en avoir, et tous ces enfants qui sont en demande", souligne l'intéressée.

Mais le plus dur reste à faire : l'annoncer à son fils de 4 ans Tom. Ce dernier avait été mis au courant dès le début des démarches. Il pensait qu'il allait avoir une petite soeur ou un petit frère et qu'il lui prêterait ses jouets. Mais rien de tel ne se produira ce qui brise le coeur de sa mère. "Arrivera le moment où on sera obligé de le lui dire. Ce sera une déception pour lui, une frustration."

