Ingrid Chauvin revient sur l'annonce émouvante de sa grossesse à son compagnon

C'est une surprise qui a bouleversé le couple. Rétablie d'une pneumonie, Ingrid Chauvin va bientôt reprendre le chemin du plateau de "Demain nous appartient" à Sète. En interview dans "50 minutes Inside" ce samedi 25 janvier sur TF1, celle qui joue le rôle de Chloé Delcourt est revenue sur les drames de sa vie avec son accident de voiture au début de sa carrière et la perte de sa fille Jade, en 2014. Mais Ingrid Chauvin a pu se réconforter avec une heureuse nouvelle trois ans plus tard. "La vie est à chaque fois assez extraordinaire, parce que c'est les montagnes russes des émotions. Il ne faut jamais perdre espoir quoiqu'il se passe", a-t-elle confié. Alors qu'elle ne s'y attendait plus, elle est de nouveau tombée enceinte à 43 ans.

Son compagnon très ému lors de l'annonce

Une véritable surprise qu'elle a aussi voulu faire à son compagnon Thierry Peythieu : "Je n'arrivais pas à tomber enceinte, c'était compliqué, très compliqué. Et puis le miracle en fait qui arrive et donc j'ai fait la surprise à Thierry qui est revenu une heure après. J'avais le test dans mes mains, j'ai fait ; 'main gauche ou main droite'". Une annonce très émouvante pour le réalisateur qui a confié : "Le délire total, le truc, je ne sais même pas d'où c'est arrivé, je vous assure la première fois qu'elle m'a annoncé ça, je ne pensais même pas que ça soit de moi". Réalisant difficilement qu'il allait être père, Thierry Peythieu a vécu la plus belle surprise que Ingrid Chauvin pouvait lui faire. "Ça a été tellement compliqué de devenir parents que quand je lui ai annoncé, il pensait que je lui faisais une blague et il a mis 3 jours à s'en remettre", a-t-elle ajouté.

