Ingrid Chauvin se confie sur sa soeur qu'elle n'a jamais rencontrée

La famille est une priorité pour Ingrid Chauvin. Maman d'un petit Tom depuis 2016, la comédienne ne va cependant pas pouvoir adopter avec son compagnon Thierry Peythieu après avoir entrepris des démarches. Une grande déception pour Ingrid Chauvin qui a confié son choc auprès de Purepeople : "L'agrément ne se renouvellera pas parce qu'on est trop vieux. On est considérés comme trop âgés pour pouvoir le renouveler. [...] Il y a vraiment un gros souci... c'est complètement hallucinant". Ingrid Chauvin qui avait perdu sa fille Jade, alors à peine âgée de 5 mois, ne pourra donc pas agrandir sa famille.

"Nous ne nous sommes jamais rencontrées"

Dans son livre "Rêves d'enfants" à paraître le 11 juin prochain aux Editions Michel Lafon, Ingrid Chauvin raconte son combat pour l'adoption qui n'a finalement pas abouti, mais revient aussi sur une autre douleur familiale. Comme le dévoile Télé-Loisirs, lors de son enfance, Ingrid Chauvin a découvert un secret de famille. La jeune fille de 10 ans apprend à cause d'une gaffe de son grand-père, qu'elle a en réalité une demi-soeur nommée Nathalie, née quatre ans avant elle. Depuis, Ingrid Chauvin n'a jamais rencontré sa soeur. "Nous ne nous sommes jamais rencontrées. Chacune a sa vie ; nous n'habitons pas à côté l'une de l'autre. Je suis là pour elle si elle a besoin de moi. Ma porte et mon cœur sont ouverts", a confié la comédienne à Télé-Loisirs. Les deux soeurs sont donc toutefois en contact depuis que Nathalie a envoyé des messages à Ingrid Chauvin sur Facebook. La jeune femme s'était d'ailleurs inscrite à une rencontre à Paris entre fans et comédiens de la série Demain nous appartient pour rencontrer sa soeur. Seulement, la comédienne qui réside à Sète, n'a pu être présente car elle était souffrante.

Par Marie Merlet