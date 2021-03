Ingrid Chauvin : ses tendres confidences sur son fils Tom

Ingrid Chauvin mettait au monde en 2016 un adorable petit garçon prénommé Tom. Un enfant miracle qu’elle a eu avec son époux Thierry Peythieu, dont elle est aujourd'hui séparée. Car l’actrice avait auparavant vécu le drame de perdre sa petite fille Jade à l’âge de 5 mois, des suites d'une grave malformation cardiaque. Aujourd’hui, l’actrice est une maman accomplie et heureuse. Elle a confié, dans un interview au magazine "Nous deux", avoir un lien tout particulier avec son fils de quatre ans.

Des moments privilégiés avec son fils

L’interprète de Chloé Delcourt dans "Demain nous appartient" a confié : "Il y a un lien unique entre nous, une grande complicité. Il est hyper protecteur avec moi, plein d'énergie, de vie et très agréable". Maman épanouie, elle rajoute que son fils reste sa totale priorité. L’actrice de "Dolmen" s'est confiée également sur les moments privilégiés qu’elle partage avec son fils : "Dès que je rentre du travail, je me consacre totalement à lui jusqu'à ce qu'il se couche. Nous mangeons tous les deux sur la table basse, tant pis pour moi s'il est 18h45 (...) On prend le temps d'être ensemble. Avant son coucher, nous nous mettons dans une ambiance cosy, dans sa chambre avec des lumières douces. C'est notre petite bulle cocooning du soir avant de dormir", a-t-elle dit.

Par Sarah Chelly