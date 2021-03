Ingrid Chauvin : son émouvant message dédié à sa fille pour l’anniversaire de sa mort

Ce jeudi 25 mars marque un tragique anniversaire pour Ingrid Chauvin. Il y a sept ans, l'actrice perdait sa fille Jade, alors âgée de seulement cinq mois, à cause d'une malformation cardiaque. Depuis ce jour, elle n'a jamais cessé d'avoir une pensée pour sa petite partie trop tôt. En hommage à sa défunte fille, Ingrid Chauvin lui a dédié un émouvant message sur Instagram. "Au creux de moi, puis tout contre moi et à présent partout autour de moi... À toi Jade, qui n'a jamais été aussi présente, depuis que tu n'es plus...", a-t-elle écrit en accompagnant ses mots déchirants d'un cliché lorsqu'elle était enceinte en 2013. Une déclaration qui a touché les internautes, nombreux à partager des cœurs en émoticones.

La naissance de son fils, "un bébé miracle"

En deuil de son enfant né de sa relation avec son époux Thierry Peythieu dont elle a annoncé leur séparation en novembre dernier, Ingrid Chauvin et le réalisateur ont surmonté cette épreuve ensemble. Mais après ce drame, le couple a eu un petit garçon, prénommé Tom, en 2016. "Tom est un bébé miracle, un très, très joli cadeau. C'est peut-être un signe ou un joli cadeau de sa grande sœur. Penser de cette façon-là me fait du bien en tout cas (...) Mon angoisse est omniprésente et pour être honnête, il ne se passe pas une nuit sans que je fasse des cauchemars...", avait confié la comédienne de Demain nous appartient, au magazine Nous Deux en 2019.

Par Marie Merlet