Ingrid Chauvin : son mari Thierry Peythieu évoque leur famille et leur fille disparue

En 2014, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu vivent un drame. Leur petite Jade, âgée de cinq mois disparait. Atteinte d’une malformation cardiaque, elle rend son dernier souffle le 25 mars de cette année-là. Une épreuve douloureuse à laquelle le couple a été confronté et qu’il a dû surmonter ensemble. Deux ans plus tard, les époux accueillent un petit Tom, qui a fêté ses 4 ans en 2020. Mais Jade est toujours présente dans leurs cœurs comme le rappelle Thierry Peythieu dans une publication Instagram samedi 15 août. Le réalisateur a publié un tendre cliché accompagné d’un texte poignant dans lequel il rend hommage à sa famille et a une pensée pour sa petite fille disparue.

Un message salué par les internautes

Sur la photo en question, un cadre en bois avec écrit "La petite famille Peythieu" et en dessous des figurines accompagnées de leur nom. Les internautes retrouvent donc Thierry, Ingrid, Tom et également Jade. Le réalisateur légende le cliché par un texte émouvant : "Contre vents et marées… ne jamais oublier… que la famille c’est le plus important… que la famille c’est sacré… Contre vents et marées… ne jamais baisser les bras… ne jamais oublier les personnes qui vous aiment… véritablement… Contre vents et marées… la vie doit se terminer ensemble comme elle a commencé…" Les internautes saluent son texte et lui apportent leur soutien. Le couple souhaitait une famille nombreuse et s’est lancé dans une procédure d’adoption après la naissance de Tom. Mais elle n’a pu aboutir. Ingrid Chauvin s’est confiée sur la raison pour laquelle elle ne peut plus adopter d’enfants à Closer.

Par Non Stop People TV