Ingrid Chauvin : son mensonge pour ne pas participer à Danse avec les Stars

Depuis plus de dix ans, l’émission Danse avec les Stars voit virevolter de nombreux acteurs notamment sur son parquet. Si le comédien Clément Rémiens a remporté la neuvième saison, sa partenaire à l’écran, Ingrid Chauvin n’a jamais participé. Et ce n’est pas faute de lui avoir demandé. L’actrice de "Demain nous appartient" a reconnu auprès de Gala avoir donné une fausse excuse pour éviter de danser. Et la raison est toute autre de celle évoquée à l’époque. Il n’est pas non plus question de problème d’emploi du temps comme ça peut souvent être le cas car les répétitions et la participation à DALS demandent de nombreuses semaines de disponibilité. Ingrid Chauvin se livre alors et parle de son manque de confiance en elle…

"J’ai prétexté des douleurs au dos pour ne pas participer au casting de Danse avec les Stars, ne pouvant imaginer être devant une caméra en permanence, alors que j’aurais adoré le faire (…) Je pense que je suis très différente. Très sensible. L’enfance conditionne tout mais ma personnalité est ainsi" déclare alors Ingrid Chauvin. Des confidences étonnantes tant l’actrice est présente sur le petit écran. Mais elle l’explique ainsi : "Mon métier n’est pas ma vie. Je suis une femme, une maman qui va au travail, exerce son métier d’actrice. Me cacher derrière mon personnage est mon plus bel alibi que j’aie pu avoir. J’adore jouer sur scène aussi et je peux le faire car ce n’est pas moi, mais mon personnage". Elle explique ensuite avoir du mal à parler en public et confie pouvoir se "rendre malade" avant de participer à une émission. Si la maman de Tom change d’avis, la saison 11 de DALS est décalée au mois de mars 2021.

Par Non Stop People TV