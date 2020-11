Ingrid Chauvin trompée ? Son mystérieux message

Entre Ingrid Chauvin et son mari, c’est fini ! Si elle n’explique pas les raisons de sa rupture avec Thierry Peythieu, qui partageait sa vie depuis neuf ans, le commentaire laissé dans l’une de ses stories du 19 novembre, semble en dire long. "La douceur triomphe sur la colère, la générosité triomphe sur la méchanceté. La vérité triomphe sur la tromperie", peut-on lire sur le réseau social. Simple conseil avisé à ses fans ou véritable message subliminal ?

Ce commentaire de la comédienne du feuilleton "Demain nous appartient" fait écho à une autre publication, qu’elle a légendée : "On ne peut pas contrôler le comportement des autres. Mais on peut contrôler le moment où on ne veut plus avoir à le subir". C'est également dans un précédent post, supprimé depuis, qu'Ingrid Chauvin a annoncé la fin de son histoire d’amour avec l’homme qui partageait sa vie depuis neuf ans : "Parfois nos vies ont besoin d’être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l’annoncer, sans pour autant vouloir communiquer d’avantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense". Ingrid Chauvin semble distiller des messages faisant référence à la fin de son couple depuis quelque temps.

"L’unique homme" de la vie d'Ingrid Chauvin

Alors que ces quelques mots laissent présager que la mère de famille aurait été victime de tromperie, l’un de ses proches aurait dévoilé à Closer que la révélation des causes de leur rupture ferait "l'effet d'une bombe". Heureusement, Ingrid Chauvin peut compter sur le soutien de ses fans, mais aussi de son fils, un petit garçon "si doux et protecteur", qui lui lance avant d’aller se coucher : "Maman, t’es belle". Le 16 novembre dernier, elle a partagé une vidéo de Tom dansant face à sa télévision. "L’unique homme qui ravit mon cœur", a-t-elle légendé. Un tendre message accompagné des hashtags "amour inconditionnel" et "pour toujours".





Par C.F.