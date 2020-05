Intervilles : Olivier Minne annonce l’abandon de l’émission

La crise du coronavirus en France a eu un lourd impact sur les programmes de télévision. Alors que de nombreuses émissions ont dû être suspendues ou reportées, France 2 a pris la décision d’annuler le retour d’Intervilles. L’émission devait être diffusée durant l’été 2020 avec Olivier Mine en tant qu’animateur. Auprès de nos confrères du Parisien, Olivier Minne a évoqué la reprise de ses différents tournages, et a au passage annoncé la mauvaise nouvelle : "Je tourne en juin ma 18e saison de Fort Boyard, prévue cet été. On a réduit la voilure sur les nouveautés pour adapter ce paquebot logistique à la situation sanitaire, mais on va surprendre ! En revanche, pas de retour d’Intervilles". Pourtant, la chaîne avait assuré à nos confrères du Parisien "croire en cette émission" et "ne pas vouloir abandonner le projet".

Un projet sans vachettes qui faisait polémique

La nouvelle de l’abandon d’Intervilles devrait en tout cas ravir Patrick Sébastien. Ce dernier n’avait pas hésité il y a quelques mois sur les ondes de France Bleu à critiquer ouvertement le retour du programme, qui devait se faire sans vachettes : "Nagui, France 2 lui appartient ! Moi, je suis dans la vraie vie. Ils ont décidé de ne pas mettre de vachettes... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, c'est un truc pour faire du fric, c'est tout. Donc ça va être fait à l'économie, pour que ça rapporte un maximum, comme tout ce que Nagui fait à la télé aujourd'hui. La télé, c'est devenu ça aujourd'hui : il faut faire les choses pour qu'elles rapportent au producteur". De son côté, Nagui avait expliqué à TV Mag sa décision de faire revivre Intervilles : "Ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus 'Intervilles' à la télévision et que les vachettes n'ont plus de boulot. Je veux bien qu'on m'accuse de tous les maux pour quatre émissions en disant que je tue une tradition, mais si je n'avais pas remis 'Intervilles' à l'antenne, le problème ne serait pas là non plus, il n'y aurait pas plus de boulot que ça. L'émission s'appelle 'Intervilles' et pas 'Intervachettes', l'important c'est qu'il y ait des villes".

Par Alexia Felix