Intervilles sans vachettes : Nagui répond à ses détracteurs

On doit "Intervilles" à Guy Lux. C’est lui qui avait popularisé cette émission adaptée d’un programme italien. Intervilles fait son apparition sur nos écrans le 17 juillet 1962. Elle y restera durant plus de 24 ans pour un total de 344 numéros. Une longévité record pour un programme où deux villes s’affrontent dans une série de jeux en plein air. Parmi les épreuves cultes, "le mur des champions" dans laquelle les candidats devaient monter un mur incliné à la force des bras mais aussi l’arène où ils devaient éviter les vachettes.

Nagui ne veut pas "reproduire" ce qu’il a vu

Nagui va relancer "Intervilles" cet été mais à un détail près : il n’y aura pas de vachettes. L’animateur qui est devenu végétarien et ardent défenseur de la cause animale n’en veut plus. Depuis, c’est une levée de bouclier, en particulier venant des villes pourvues d’arènes et membres de L’Union des Villes Taurines Françaises. Cette dernière a appelé au boycott de l’émission. Invité ce lundi 3 février de "L’Instant M" sur France Inter, Nagui a réagi à la polémique. Et le moins que l’on puisse dire est que cela ne lui fait pas vraiment peur. "Je tremble. 50 villes... c'est 50 maires ou 50 participants de cette association, c'est pas les habitants de la ville", a lancé l’animateur. Et si ces derniers ne veulent pas accueillir ou regarder l’émission, Nagui s’en moque et propose même une solution : "Il a un truc qui s'appelle la télécommande. Ils pourront regarder ou pas." Pour l’animateur, il vaut mieux une émission sans vachette que des animaux maltraités. "Pendant deux ans, j'ai animé Intervilles et vu ce qui se passait avec ces animaux et je n'ai pas envie de reproduire ça", a indiqué l’animateur.

Par Mélanie C.