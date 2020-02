Intervilles sans vachettes : Patrick Sébastien fracasse Nagui

Dans une interview qu'il a récemment accordée à TV Mag, Nagui a accepté de réagir à la polémique qui entoure le retour de l'émission "Intervilles" qu'il va produire. C'est lui-même qui a annoncé qu'il n'y aura pas de vachettes pour cette nouvelle version du jeu. "Ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus 'Intervilles' à la télévision et que les vachettes n'ont plus de boulot. Je veux bien qu'on m'accuse de tous les maux pour quatre émissions en disant que je tue une tradition, mais si je n'avais pas remis 'Intervilles' à l'antenne, le problème ne serait pas là non plus, il n'y aurait pas plus de boulot que ça. L'émission s'appelle 'Intervilles' et pas 'Intervachettes', l'important c'est qu'il y ait des villes", a-t-il dit à nos confrères.

"C'est un truc pour faire du fric..."

Dimanche 16 février, Patrick Sébastien était l'invité de Jérôme Destruhaut sur France Bleu Gascogne. L'animateur évincé de France Télévisions a été invité à réagir à la polémique autour des vachettes de l'émission "Intervilles". "Nagui, France 2 lui appartient ! Moi, je suis dans la vraie vie. Ils ont décidé de ne pas mettre de vachettes... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?" a-t-il tout d'abord lancé. Et de poursuivre : "Là, c'est un truc pour faire du fric, c'est tout. Donc ça va être fait à l'économie, pour que ça rapporte un maximum, comme tout ce que Nagui fait à la télé aujourd'hui. La télé, c'est devenu ça aujourd'hui : il faut faire les choses pour qu'elles rapportent au producteur".

