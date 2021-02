Intervilles sans vachettes : qu'en pense Nathalie Simon, l'ex-présentatrice du jeu ? (Exclu vidéo)

Depuis la rentrée, Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Il y reçoit une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi de sa vie personnelle. Ainsi, depuis son retour sur la chaîne en septembre dernier, l'animateur a recueilli les confidences de Clara Morgane, Richard Berry, François Berléand, mais aussi celles de Mario Barravecchia, ex-candidat de "La Star Academy". Pendant cet entretien, ce dernier a livré un témoignage poignant sur la fin de vie de son papa.

"En Belgique, l'euthanasie assistée est autorisée. Et mon père voulait absolument partir, il voulait que je signe cet accord. Je l'ai fait pour lui faire plaisir", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Il a voulu mourir à la maison (...) Mon père avait toujours dit que s'il devait respirer avec une machine, il voulait qu'on le débranche. Donc j'ai débranché la machine de mon papa, et puis voilà. Il a respiré quelque temps, et il est parti. Je lui ai dit à l'oreille ce que je voulais lui dire, il n'était plus conscient".

"Je n'ai jamais eu le sentiment que les vachettes étaient maltraitées"

Jordan de Luxe a reçu Nathalie Simon ce vendredi 12 février dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour l'animatrice de revenir sur les années qu'elle a passées dans l'émission "Intervilles", qu'elle a co-présenté lors des différentes épreuves avec Jean-Pierre Foucault, Olivier Chiabodo, puis aux côtés de Thierry Roland, Philippe Candeloro, Nelson Monfort et Olivier Alleman.

Dans ce même entretien, Jordan de Luxe est revenu sur la polémique qui avait éclaté en janvier 2020. En effet, Nagui avait révélé préparer le retour de l'émission, mais sans vachettes. Finalement, le projet a été abandonné à cause de la pandémie. Nathalie Simon pense-t-elle qu'il faut interdire les vachettes dans le jeu ? "Au nom de la maltraitance animale, on se pose des questions. C'est légitime de se poser des questions. Moi personnellement, je n'ai pas eu le sentiment que les vachettes étaient maltraitées. Les candidats oui (...) En tout cas, le manadier qui était sur 'Intervilles', je n'ai jamais vu qu'il maltraitait ses vachettes. Je pense qu'il en prenait plutôt soin (...) On était en direct sur plein d'autres villes, à chaque fois les vachettes arrivaient au dernier moment pour pas qu'elles aient trop chaud. Après les choses évoluent, les mentalités aussi", a-t-elle répondu. Elle a ensuite confié si un "Intervilles" sans vachettes était possible, selon elle. "Non, je ne pense pas. Je pense que ce n'est plus 'Intervilles' (...) Autant faire autre chose", a-t-elle conclu.

