Iris Mittenaere accuse un agent de stars d'"incitation au viol" sur Instagram

Iris Mittenaere était très remontée ce jeudi 24 décembre 2020. Et pour cause, l’ancienne reine de beauté a découvert une publication de Michaël Bizet. Sur cette photographie publiée par l’ancien agent de stars de télé-réalité, les internautes pouvaient le voir poser aux côtés d’Iris Mittenaere. Jusque-là, rien de choquant. Mais c’est la légende qui accompagnait le cliché qui n’a pas plu à Miss Univers 2016. "Je compte sur vous pour bien la fourrer à 6 maximum les amis ! (La dinde)", écrit Michaël Bizet. Révoltée par ce message, Iris Mittenaere n’a pas hésité à le partager dans sa story Instagram ce jeudi 24 décembre 2020.

"Quelle honte"

"Je m'attendais à autre chose en cette veille de Noël que de subir cette violence. C'est quoi ? Une incitation au viol ?? Mais quelle honte", écrit-elle avant de préciser : "Cette personne est un agent de célébrités. J'espère que les talents qu'il représente et ses clients liront ce post et se poseront les bonnes questions". En couple avec Diego El Glaoui, Iris Mittenaere a pu compter sur le soutien de son compagnon qui a, lui aussi, partagé sa colère. "Mais à quel moment, en 2020, un agent de célébrités peut lancer un appel au viol publiquement sur une jeune femme en toute impunité", a-t-il lâché dans sa story Instagram. Si Michaël Bizet n’a pas répondu à Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, il a décidé de mettre son compte Instagram en privé. Ancien agent de stars de télé-réalité, Michaël Bizet s’est notamment occupé de Coralie Porrovecchio et Mélanie Da Cruz, révélées dans "Secret Story". Mais aussi de Nabilla Benattia à ses débuts dans le monde de la télé-réalité.

Par Matilde A.