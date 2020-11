Iris Mittenaere : accusée de ne pas respecter le confinement, elle fait une mise au point sur Instagram

Plus d'un an après le début de leur histoire d'amour, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont toujours aussi fous amoureux. Ce jeudi 19 novembre 2020, l'ancienne Miss France a d'ailleurs fièrement partagé une photo d'une jolie surprise de son chéri : ce dernier est venu la surprendre sur le set d'un tournage qui se déroulait à Paris.



Visiblement exaspérés par ce nouvel étalage de bonheur, certains de ses abonnés se sont empressés de lui faire remarquer qu'elle et son chéri ne respectent pas le confinement puisqu'ils sont tranquillement dehors en train de prendre des photos romantiques... "Il a coché quelle case sur l'attestation" s'est par exemple interrogé un abonné. Ce à quoi Iris Mittenaere a répondu : "Diego gère l'agence d'influence qui me gère et qui a géré le bon déroulement du shooting pour moi. On travaille ensemble sur pas mal de projets en fait".

Iris Mittenaere s'énerve sur Instagram

Agacée de devoir se justifier une nouvelle fois, la jolie brune de 26 ans a ensuite tenu à mettre les choses au clair : "Et quand les gens me disent : oui le confinement c'est pas pour les stars ! On est parti dans une maison familiale pour être seuls au monde, on ne sort jamais à part pour faire une promenade d'une heure par jour" a-t-elle avancé avant de faire un triste constat sur la situation dans la capitale.

"J'arrive à Paris pour bosser et je découvre qu'ici, y a des bouchons, des gens plein les rues, des regroupements de potes partout... des stories de gens qui font des soirées entre eux. Clairement je pense que s'il y a bien quelqu'un qui respecte le confinement c'est moi" a explosé Iris Mittenaere. Et l'ancienne reine de beauté de conclure : "Par respect pour ma belle-soeur qui se donne comme une folle à l'hôpital, et ceux que j'ai perdu à cause de ce virus de merde".

Par E.S.