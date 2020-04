Iris Mittenaere agacée par une remarque d’un internaute : elle le recadre

Le 11 avril dernier, en plein live sur son compte Instagram avec sa belle-soeur Kenza, Iris Mittenaere a fondu en larmes en se confiant sur sa situation. Elle a dû expliquer l'absence de son compagnon Diego El Glaoui qui devait participer lui aussi à la vidéo. "Diego n'est pas prêt... Je vais aller voir s'il nous fera l'honneur de sa présence (...) Diego n'est pas au top de sa forme, donc on va faire comme ça", a-t-elle confié.

Un confinement que la Miss France semble avoir du mal à vivre, comme elle l'a expliqué ensuite. "Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Quand on est là pendant un mois, on a certains moments où c'est un peu difficile. Etre enfermés, ne pas voir sa famille ou avoir des proches qui ne vont pas forcément bien". Iris Mittenaere a pu compter sur sa communauté pour la soutenir. "Vos messages suite au live m'ont beaucoup touchée... C'est vrai que c'est important de montrer que c'est ok de ne pas avoir la banane chaque jour et d'avoir des coups de blues", a-t-elle posté dans sa story Instagram.

"Ah donc, c'est ça qui t'intéresse ?"

Mercredi 15 avril, Iris Mittenaere a échangé avec ses abonnés sur Instagram. L'occasion pour la jeune femme de répondre à toutes leurs questions, de son quotidien à ses projets en passant par ses souvenirs en tant que Miss France. Oui, mais voilà, la compagne de Diego El Glaoui n'a pu dissimuler son agacement lorsqu'un internaute lui a demandé pourquoi elle ne faisait plus ses mains.

"Ah donc c'est ça qui t'intéresse ? Bah on est en confinement, j'ai pas de shooting, mes ongles sont au top comme ça, ils respirent... Je ne me maquille pas non plus et je reste en pyjama un jour sur deux... Ca m'empêche pas de dormir, ça va. Je pense qu'on avait aussi besoin de souffler, nous les femmes ! Mais si toi, tu veux te mettre du vernis à l'inverse, nous, on te jugera pas, car chacun est libre de faire ce qui lui plaît", lui a-t-elle répondu cash.

Par Non Stop People TV