Iris Mittenaere annonce une heureuse nouvelle sur Instagram

Tout sourit à Iris Mittenaere. Après avoir été couronnée Miss France en 2016, la jeune femme a décroché la couronne de Miss Univers la même année. D'ailleurs, ce jeudi 30 janvier, l'une des plus belles femmes de France (et de l'univers) a célébré les trois ans de son sacre. L'ex Miss France possède de nombreuses cordes à son arc et aime partager son bonheur sur les réseaux sociaux. Côté cœur, Iris Mittenaere file actuellement le parfait amour avec son compagnon Diego El Glaoui et le couple partage de nombreuses passions, notamment celle des voyages. Au niveau professionnel, la jeune femme qui a fêté ses 27 ans le 25 janvier auprès de ses proches et de son chéri, est aux anges. Elle est présente sur la scène du Paradis Latin avec le spectacle L’oiseau Paradis dont elle est la meneuse de revue. D'ailleurs, elle a annoncé une excellente nouvelle à tous ses admirateurs via une vidéo d'elle sexy, partagée sur son compte Instagram.



2 MOIS SUPPLÉMENTAIRES SUR SCÈNE



Iris Mittenaere, qui a été victime de moqueries en étant jeune, sait charmer ses abonnés et tous ses fans. Ce jeudi 30 janvier, l'ex Miss France a partagé une vidéo d'elle sexy pour annoncer qu'elle prolongeait sa présence sur scène de deux mois... Pour accompagner cette vidéo où elle a sélectionné ses plus beaux looks sur la scène du Paradis Latin, elle a inscrit : "Pour fêter mes 3 ans de couronnement... Une grande nouvelle !! Suite au succès de L’oiseau Paradis, nous prolongeons ma présence sur le spectacle pendant 2 mois. Merci Kamel Ouali pour ta confiance !! Dépêchez-vous ! Il ne reste que quelques dates avec ma présence ! Venez checker le calendrier sur le site il sera définitif demain pour les dernières dates.". D'ailleurs, elle a même offert la possibilité de gagner deux places pour venir la voir. Elle a conclu : "Et pour fêter ça ... Est-ce que vous voulez un petit concours en story pour gagner deux places ? Dites-moi en com.". Une nouvelle qui ravira tous ses fans.

Par Solène Sab