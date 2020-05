Iris Mittenaere bientôt mariée ? Elle fait une confidence

Depuis plusieurs mois maintenant, Iris Mittenaere est en couple avec Diego El Glaoui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les tourtereaux sont plus amoureux que jamais. Sur leur compte Instagram respectif, ils ne cessent de se faire des déclarations enflammées. Malgré un confinement assez compliqué, tout semble désormais rentrer dans l'ordre. Ce samedi 16 mai, 50 mn Inside était de retour sur TF1 avec des émissions inédites. Nikos Aliagas est allé à la rencontre de l'ancienne Miss France, qui s'est confiée sur ces moments de tension. "Ca fait deux mois qu'on se voit toute la journée, qu'on ne voit personne d'autre ... C'est normal d'avoir des moments où on s'embrouille, des moments où on a envie de partir, des moments où on craque, des moments où notre famille nous manque".

il lui a offert une magnifique bague

Elle ajoute ensuite : "A un moment donné, on est tous des êtres humains. Ca peut arriver de se prendre la tête. Et si tu te prends pas la tête en confinement, à quel moment tu te prends la tête ? Et oui, ça nous est arrivé. On a traversé des moments comme ça, mais comme n'importe quel couple. On s'engueule, ça dure une heure, et l'heure d'après tu te fais un câlin et tu te dis que tu t'aimes. C'est le plus important". Mais un détail n'a pas manqué aux téléspectateurs. Diego El Glaoui qui lui a offert une magnifique bague, déclare ensuite que "l'exemple chinois a montré que le taux de divorce a explosé après le confinement. Donc il y a quand même une réalité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi intéressant de se demander si le taux de mariage ne va pas exploser après le confinement ?". Une question qui n'a pas laissé insensible la jeune femme : "on retiendra ce qu'il vient de dire !".

Par J.F.