Iris Mittenaere : ces moqueries dont elle a souffert durant l'adolescence

Avant de voir sa vie changer en devenant Miss France 2016 puis Miss Univers 2016, Iris Mittenaere a dû essuyer les critiques liées à son physique lors de son adolescence. Une souffrance pour celle qui a ensuite pris sa revanche. "J'en ai beaucoup souffert", a confié la reine de beauté sur le plateau de "La boîte à secrets" ce vendredi 20 décembre sur France 3. Cible des moqueries, Iris Mittenaere s'est souvenue des surnoms qui lui ont été donné : "A l'école on m'appelait le pic à brochette, par exemple. Ce sont des phrases qui marquent".

"J'avais pas du tout confiance en moi"

Son apparence longiligne avait même inspiré ses frères et soeurs. "Mon surnom, c'était 'cloute', le féminin du 'clou'", a-t-elle ajouté en riant, ne prenant pas mal ce surnom de la part de sa famille. Mais celui qui a réconforté Iris Mittenaere a été trouvé par sa mère, Laurence. "J'ai toujours été petite et très mince. Et ma maman avait trouvé le joli surnom de 'libellule'", a-t-elle confié. Une tendre définition que sa mère a d'ailleurs prononcé sur ce même plateau en lui déclarant un message d'affection. En subissant les commentaires critiques sur elle et son physique, Iris Mittenaere a reconnu ne pas avoir été sûre d'elle, contrairement à aujourd'hui : "Je pense que si aujourd'hui j'ai ce caractère là, c'est aussi parce que j'ai souffert en étant petite. J'avais pas du tout confiance en moi et finalement j'aurais jamais dû me faire de soucis, et que c'est très bien d'être différent". Son parcours l'a confirmé.

Par Marie Merlet