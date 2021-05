Iris Mittenaere : ces remarques sexistes entendues à la télévision

Depuis quelques années maintenant, Iris Mittenaere fait parler d'elle. C'est en 2016 que le grand public la découvre pour la première fois lors de l'élection Miss France. Un concours que la Miss Nord-Pas-de-Calais remporte haut la main. Quelques mois plus tard, elle s'envole pour Miss Univers et Iris Mittenaere marque l'histoire puisqu'elle &gagne la couronne tant convoitée, ce qui n'était pas arrivé pour la France depuis 1953. Suite à cet incroyable parcours, Iris Mittenaere décide de poursuivre sur sa lancée et devient animatrice télé.

"Tu ne mettrais pas une petite jupe la prochaine fois ?!"

C'est TF1 qui lui donne sa chance pour la première fois. En 2018, elle devient coanimatrice de "Ninja Warrior" avec Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Une première expérience qui lui a valu quelques déconvenues. Invitée du podcast "Femmes de télé" sur Télé-Loisirs, Iris Mittenaere s'est confiée sur les remarques sexistes dont elle a pu être victime : "Cette couronne de Miss Univers me sert autant qu'elle me dessert" confie-t-elle au début de l'entretien.

"Dans la vie de tous les jours, je suis libre heureusement (rires), en télé, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, déjà parce qu'on est une femme, tout simplement. On a facilement envie de nous voir en jupe, en talon et en décolleté" poursuit ensuite Iris Mittenaere. Avant d'ajouter : "J'ai déjà eu plusieurs fois l'expérience sur quelques plateaux où l'on me dit 't'es beaucoup en pantalon ! Tu ne mettrais pas une petite jupe la prochaine fois ?!', ça existe toujours. Et je pense encore plus quand on est Miss, après c'est dommage. Je pense qu'on ne demande pas forcément aux hommes de s'habiller d'une certaine façon !" conclut la compagne de Diego El Glaoui.

Par J.F.