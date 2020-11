Iris Mittenaere : cette anecdote coquine sur sa vie sexuelle avec Diego El Glaoui

Accusée par certains de ses abonnés de ne pas respecter le confinement, Iris Mittenaere poussait ce vendredi 20 novembre 2020, un nouveau coup de gueule. "Et quand les gens me disent : oui le confinement c'est pas pour les stars ! On est parti dans une maison familiale pour être seuls au monde, on ne sort jamais à part pour faire une promenade d'une heure par jour" assurait l'ancienne Miss France.

"J'arrive à Paris pour bosser et je découvre qu'ici, y a des bouchons, des gens plein les rues, des regroupements de potes partout... des stories de gens qui font des soirées entre eux. Clairement je pense que s'il y a bien quelqu'un qui respecte le confinement c'est moi" a explosé Iris Mittenaere. Et l'ancienne reine de beauté de conclure : "Par respect pour ma belle-soeur qui se donne comme une folle à l'hôpital, et ceux que j'ai perdu à cause de ce virus de merde" avait lancé la jolie brune de 26 ans pour clore le débat.

Iris Mittenaere fait une blaGue coquine sur Instagram

Ce dimanche 22 novembre 2020, l'ancienne reine de beauté semblait à l'inverse plutôt détendue et de bonne humeur. Très active sur Instagram, elle a donc demandé à sa communauté de raconter ses pires potins. Un abonné a alors déclaré entendre ses voisins “faire l’amour intensément tous les soirs ou presque”.



Amusée, Iris Mittenaere a alors répondu en disant : "Ouais, on est désolés avec Diego” pour insinuer que c'est elle et son chéri qui sont à l'origine de ces ébats bruyants. Celle qui avait participé à "Danse avec les stars" a ensuite fait une confidence sur l'appartement Miss France où elle a vécu pendant un an : “A l’appart Miss France il y avait un couple au-dessus qui hurlait tous les soirs !” a-t-elle lancé.



Par E.S.