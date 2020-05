Iris Mittenaere cible de commentaires déplacés sur Instagram, la Toile prend sa défense

L'ancienne Miss France ne s'en est jamais cachée, depuis qu'elle est toute petite, elle est complexée par son physique. Malgré son titre de Miss Univers, Iris Mittenaere se trouve trop maigre. Sur Instagram, elle s'était confiée sans filtre sur le sujet. "Ça part d'un vieux démon d'enfant où l'on me répétait chaque jour que j'étais un pique à brochette. (...) Notre regard est plus dur sur notre corps. Nous voyons des choses, nous nous critiquons de manière bien plus virulente que n’importe qui (...). Dites-vous, quand vous vous auto-critiquez, que vous êtes sûrement la seule à voir et à penser cela… Écoutez plutôt les gens positifs et bienveillants avec un regard rempli d’amour".

les internautes prennent sa défense

Et il semblerait que ce message soit passé inaperçu auprès de certains fans. En effet, Iris Mittenaere, folle amoureuse de Diego El Glaoui, a posté une nouvelle photo sur son compte, mais elle n'a pas eu les retours escomptés. De nombreuses remarques désobligeantes ont été postées en commentaire comme par exemple : "Ça donnerait quoi sous une bonne pluie ? Hummmmmm", "Concours de t-shirt mouillé", "Belle transparence", "Rien à cacher", "Tout ce qu'il faut là où il faut".

Mais ces messages n'ont pas plu aux internautes qui ont été nombreux à les pointer du doigt. "Tu es un p***** de gros beauf" a écrit l'un d'entre eux. "Ca s’appelle du harcèlement ça. Prière de ne pas étaler vos pensées libidineuses et grossières aux yeux de tous. Iris n’est pas un morceau de viande et a le droit de poster une photo sans que des gros dégueulasses viennent fantasmer publiquement dessus" ou encore, "On se sent obligé de partager ses idées lubriques avec tout le monde ?".

Par J.F.