Iris Mittenaere : Confidences étonnantes sur sa vie de couple

Iris Mittenaere enchaîne les confidences sur son couple. Il y a quelques jours, l’ancienne Miss France s’est amusée à dévoiler une anecdote coquine sur sa vie sexuelle avec son compagnon Diego El Glaoui. Et ce samedi 28 novembre, c’est devant les caméras de 50 Minutes Inside que la jeune femme a fait de nouvelles confidences. Quelques semaines avant le concours Miss France 2021 dont Iris Mittenaere va présider le jury, l’émission de TF1 a donc suivi la jeune femme dans son quotidien. Et alors qu’elle se trouvait sur les ondes de Chérie FM, Iris Mittenaere a dévoilé le surnom que lui donne Diego El Glaoui : "Petit cheddar d’amour. Parce que je mets souvent une couleur jaune étrange, et il me dit toujours que je suis habillée en cheddar fondu".

"On s’amuse à deux"

De son côté, Diego El Glaoui a voulu faire une révélation sur Iris Mittenaere devant les caméras de l’émission : "Il faut quand même casser une vieille croyance selon laquelle Iris est née avec un corps sublime et qu'elle le garde grâce à la nature. Ca joue, mais derrière il y a beaucoup de sport. On aime manger, on est de très bons vivants donc on est obligé". Ce à quoi Iris MIttenaere a répondu : "Yanis (leur coach, ndlr) nous fait vraiment des exercices où on se marre en fait, où on a un peu de compétition, où on s'amuse à deux. L'heure de sport, elle passe en trois minutes et le lendemain on a des courbatures qu'on n'a pas vu venir. Si en plus, tu es vénère contre la personne et que tu peux taper sur quelqu'un d'autre, et bien c'est pas mal".

Par Alexia Felix