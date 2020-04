Iris Mittenaere dénudée : son secret pour être présentable en vidéo

Pour pallier au confinement, nombreuses sont les personnalités à utiliser davantage les réseaux sociaux pour continuer à divertir leurs fans. Entre les artistes qui proposent des concerts en live et ceux qui échangent et se confient parfois sur des sujets personnels grâce aux live Instagram, chacun trouve le moyen d’être toujours actif. Confinée chez elle à Paris avec son chéri Diego El Glaoui, Iris MIttenaere partage régulièrement son quotidien et répond aux questions de ses abonnés. Quitte à en recadrer certains. Si en cette période, l’ancienne Miss Univers ne peut plus réaliser de shooting, elle trouve toujours le moyen de continuer à travailler à distance.

Une habituée des live sur Instagram

Habituée à échanger en vidéo avec ses abonnés ou pour son activité professionnelle, Iris MIttenaere a dévoilé ce mercredi 22 avril son secret pour être présentable tout en restant dans son confort. En story, l’animatrice de TF1 s’est dévoilée sur un cliché en noir et blanc où elle pose presque dénudée. Assise sur un fauteuil, la jeune femme porte un simple chemisier, sans un bas, en tenant son portable pour effectuer son appel vidéo. "Entre une vidéo et un rendez-vous Facetime... On met tous un haut mais le reste ne suit pas...", a-t-elle écrit sur sa préparation peu frileuse. Seulement, cela ne peut pas marcher à tous les coups comme lorsqu’elle partage ses recettes de cuisine ou donne des cours de sport.

Par Marie Merlet