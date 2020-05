Iris Mittenaere dévoile le cadeau unique offert par Diego El Glaoui

Iris Mittenaere est une femme comblée. Depuis de nombreux mois, l’ancienne Miss Univers file le parfait amour avec Diego El Glaoui. Tout simplement heureuse, la jeune femme a fait une surprise à ses fans ce lundi 11 mai en révélant l’incroyable cadeau reçu pour son anniversaire de la part de son compagnon. Dans sa story Instagram, Iris Mittenaere a dévoilé une bague unique à l’occasion du déconfinement : "J'ai sorti l'amour de ma vie aujourd'hui pour fêter ça ! Vous voulez l'histoire de cette bague ? C'est mon cadeau d'anniversaire. Je l'aime tellement que je ne la mets que très rarement. Diego l'a dessinée et fait faire rien que pour moi afin qu'elle soit unique. En Inde, un homme m'a prédit que je porterai une bague jaune à ce doigt. Je n'avais pas du tout parlé de cette prédiction à Diego. C'est à mes yeux l'un des objets les plus importants que je possède".

Un bijou unique pour Iris Mittenaere

Une incroyable bague qui montre bien qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont toujours aussi heureux. Pourtant il y a quelques semaines, l’ancienne Miss France avait inquiété ses fans en fondant en larmes en plein live sur Instagram. Revenant sur le confinement, Iris Mittenaere avait révélé que la situation était compliquée avec son compagnon : "Aujourd'hui c'est un peu difficile. Quand on est là pendant un mois, on a certains moments où c'est un peu difficile. Être enfermés, ne pas voir sa famille ou avoir des proches qui ne vont pas forcément bien (…) Vos messages suite au live m’ont beaucoup touchée… c’est vrai que c’est important de montrer que c’est ok de ne pas avoir la banane chaque jour et d’avoir des coups de blues… si vous vous sentez moins seuls aujourd’hui en m’ayant vu comme ça alors tant mieux".

Par Alexia Felix