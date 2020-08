Iris Mittenaere "en panique" à cause d'un gros plan sur ses fesses, elle s'excuse

Voilà déjà presque un an que la belle Iris Mittenaere forme un couple avec Diego El Glaoui. Si nous connaissons la jolie brune pour ses exploits en tant que reine de beauté, son chéri est quant à lui à la tête de sa propre entreprise spécialisée dans le storytelling digital. Le jeune homme de 32 ans est le co-fondateur de l'agence de communication "Influence", qui gère des profils d'influenceurs sur les réseaux sociaux, dont notamment sa célèbre sœur, Kenza Sadoun el Glaoui.



Plus amoureux que jamais, Iris et Diego font quotidiennement rêver leurs abonnés en partageant leur vie de couple et leurs séjours de rêve aux quatre coins du monde. Après avoir récemment fait part de son désir d'adoption, Miss France 2016 fait à nouveau grimper la température sur Instagram. Mercredi 19 août 2020, la jeune femme originaire de Lille a partagé une vidéo en noir et blanc où elle apparaît dans une piscine seule... puis dans les bras de son chéri. En fond musical de la vidéo, les internautes peuvent entendre le tube "Parce que c'est toi" de la chanteuse Axelle Red... pour un rendu très romantique. En publiant cette jolie vidéo, Iris Mittenaere ne s'est malheureusement pas rendu compte que la photo de couverture est un arrêt sur image montrant ses fesses en gros plan.

L'ancienne Miss France s'excuse

Un brin gênée, elle s'est donc empressée de s'excuser auprès de sa communauté : “Sorry pour la photo de couv, je ne savais pas qu’Insta mettait les réels sur les comptes maintenant ... du coup ça a bien zoomé. Ce n'était pas le but pour les personnes relous qui vont arriver... I am sorry d’avance", a écrit Iris Mittenaere. Et de poursuivre en réponse à une internaute : "Honnêtement, j’étais en panique quand j’ai posté et que j’ai vu que ça avait fait ça, j’ai stoppé Diego en lui demandant si je devais l’effacer dans les 2 min, il m’a dit : 'Mais non enfin c’est très bien ! Mais j’avais envie d’être transparente avec vous !"

Par E.S.