Iris Mittenaere en sous-vêtements : son corps de rêve affole la Toile

Iris Mittenaere est très active sur les réseaux sociaux. Entre ses voyages aux quatre coins du monde, ses escapades romantiques avec son chéri Diego El Glaoui ou encore son corps de rêve… Iris Mittenaere ne cesse d’affoler la Toile. D’ailleurs, le compagnon de Miss Univers 2016 fait beaucoup de jaloux depuis qu’il file le parfait amour avec Iris Mittenaere. C’est en 2019 qu’Iris Mittenaere rencontre Diego El Glaoui à la Fashion Week parisienne. Depuis ce jour, l’ancienne Miss France et l'homme d'affaires ne se quittent plus. Plus amoureux que jamais, ils n'hésitent pas à partager leur bonheur au grand jour et sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, ce n’est pas un cliché d’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui qui fait rêver les internautes.

"Je suis si jalouse de ce corps parfait"

Ce mardi 2 février 2021, l’ancienne reine de beauté originaire du Nord-Pas-de-Calais a choisi de s’afficher seule sur son compte Instagram suivi par plus de 2,6 millions de personnes. Et c’est dans une tenue très légère qu’Iris Mittenaere a décidé de poser. En lingerie fine, Iris Mittenaere affiche son corps sculpté à souhait. Un cliché en noir et blanc qui n’a laissé personne de marbre. Face à son miroir, Iris Mittenaere prend la pose dans un sublime décor. Comme elle l’indique, Iris Mittenaere se trouvait à l’hôtel George V, à Paris, quand elle a capturé cet instant sexy. Évidemment, beaucoup d’internautes se sont lâchés en commentaire du cliché pour complimenter la jeune animatrice de TF1. "Trop belle", "Superbe", "Je suis si jalouse de ce corps parfait", "Incroyable", "Sublime", peut-on lire dans les nombreux commentaires.

Par Matilde A.