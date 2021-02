Iris Mittenaere enceinte ? Sa réponse franche aux rumeurs

Depuis 2019, Iris Mittenaere ne quitte plus Diego El Glaoui. Très active sur les réseaux sociaux, Miss Univers 2016 partage son bonheur et ses moments passés avec son compagnon. "Il est la personne qui compte le plus pour moi. Mon pilier, mon plus grand soutien. Mon meilleur ami. Donc oui, je suis folle amoureuse de lui", a-t-elle confié en story sur Instagram. Cet amour a d'ailleurs donné des envies de mariage à l'animatrice qui a glissé dans TV Mag : "J’ai envie de me marier, mais ce n’est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu…". Si Iris Mittenaere semble envisager l'avenir avec Diego El Glaoui, des internautes se sont un peu trop avancés après la publication d'un cliché de la jeune femme. Dans un ascenseur, Iris Mittenaere a pris la pose dans une robe moulante, laissant apparaître son ventre très légèrement gonflé. Cela a suffit pour que certains s’interrogent sur une éventuelle grossesse.

"Il faut décomplexer le ventre qui gonfle"

Aussitôt, Iris Mittenaere a tenu à démentir la rumeur. Avec franchise, Miss France 2016 a adressé une réponse collective aux diverses questions. "Non, je ne l'ai juste pas rentré. J'ai souvent le ventre gonflé, et ça me gonfle de le rentrer", a-t-elle écrit alors qu'un internaute lui demandait si ce léger ventre rond était une grossesse. En évoquant le sujet des ballonnements, Iris Mittenaere en a alors profité pour partager quelques conseils : "Pour ma part, quand je ne mange pas du tout de gluten de la journée, je suis moins ballonnée... Je prends des probiotiques mais rien de miraculeux. Ma solution c'est de manger sainement (mais vous me connaissez je n'y arrive pas trop)". Mais l'animatrice a surtout souhaité briser un complexe avec ce cliché au naturel : "Je pense qu'il faut décomplexer le ventre qui gonfle... on est pas mal dans ce cas".

Par Marie Merlet