Iris Mittenaere et Diego bientôt mariés ? Cet appel du pied de Miss Univers

Entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c’est du sérieux ! Depuis plus d’un an, Miss France 2016 et son chéri filent le parfait amour sans se cacher. C’était en septembre 2019 qu’Iris Mittenaere a décidé d’officialiser sa relation avec Diego El Glaoui en s’affichant à son bras lors de la Fashion Week à Paris. Depuis, Miss Univers 2016 et Diego El Glaoui partagent leurs moindres faits et gestes avec leurs fans via les réseaux sociaux. Après de nombreux voyages à travers le monde, le couple a été obligé, comme tous les Français, de se confiner. Et si le confinement a été la cause de nombreuses séparations, il n’en est rien pour Iris Mittenaere et Diego El Glaoui.

"J’ai envie de me marier"

D’ailleurs, l’ancienne reine de beauté s’est confiée sur ses futurs projets avec Diego El Glaoui dans une récente interview accordée à "TV Mag". Iris Mittenaere a évoqué son envie de se marier avec le jeune entrepreneur et frère de l’influenceuse Kenza Sadoun El Glaoui. "J’ai envie de me marier, mais ce n’est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu…", assure Iris Mittenaere qui ne tarit pas d’éloges au sujet de son compagnon. "On a la même vision des choses même si nous venons d’univers très différents", explique Iris Mittenaere avant de préciser : "Diego est marocain et a grandi à Paris. Moi, je viens du Nord, j’ai été élevée à la campagne… Nous sommes très complémentaires". Force est de constater que le couple est plus solide que jamais.

Par Matilde A.