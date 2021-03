Iris Mittenaere folle amoureuse de Diego El Glaoui : baiser enflammé sur Instagram

Depuis leur rencontre, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne se quittent plus. Rapidement, le couple a affiché son bonheur au grand jour en apparaissant ensemble et très proches au défilé Etam Live Show en septembre 2019. Depuis, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui partagent leurs moindres faits et gestes sur leurs réseaux sociaux respectifs. Entre balades à Paris, vacances au ski ou au Maroc, déclarations d'amour enflammées… Miss Univers 2016 et son chéri montrent tout à leurs fans, pour leur plus grand bonheur ! D’ailleurs, les abonnés de la jolie brune ont eu la surprise d’apprendre qu’Iris Mittenaere et Diego El Glaoui songeaient à se marier. Iris Mittenaere avait évoqué pour "TV Magazine" son envie de s’unir avec le jeune entrepreneur et frère de l’influenceuse Kenza Sadoun El Glaoui. "J’ai envie de me marier, mais ce n’est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu…", assurait Iris Mittenaere avant de préciser : "On a la même vision des choses même si nous venons d’univers très différents".

"Je savais déjà que c’était toi"

Force est de constater que le couple est plus solide que jamais. Les internautes ont en eu une nouvelle fois la preuve ce jeudi 25 mars 2021. Et pour cause, Iris Mittenaere a posté un tout nouveau cliché d’elle avec son compagnon. En pleine mer, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui échangent un langoureux baiser. En légende, Iris Mittenaere dédie une magnifique déclaration d’amour à son chéri : "C’était parfait, même avec ce ciel fâché. Je savais déjà, que c’était toi, depuis toujours et jusqu’au bout". Une jolie photographie en noir et blanc qui a réuni, pour le moment, plus de 185 000 likes et une avalanche de commentaires élogieux envers le couple. "La plus belle", "Très belle photo", "Bg", "Ça sent les fiançailles", peut-on lire.

Par Matilde A.