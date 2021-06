Iris Mittenaere folle de son chéri Diego El Glaoui : tendre déclaration sur Instagram

Quel romantisme ! Iris Mittenaere vient de poster sur son compte Instagram une touchante déclaration adressée à son compagnon Diego El Glaoui. C'est dans sa story Instagram que l'ancienne Miss France et Miss Univers a glissé ces quelques mots : "À chaque moment où j'ai un doute, il est mon plus grand soutien. Le soutien silencieux... toujours". Une tendre déclaration écrite sur une photo des mains d'Iris Mittenaere et Diego El Glaoui entrelacées. Force est de constater que le couple est plus solide que jamais.

Retour sur une belle histoire d'amour

Leur idylle a débuté il y a deux ans. Comme Iris Mittenaere le confiait sur son compte Instagram, sa rencontre avec Diego El Glaoui faisait "partie des plus beaux moments" de son année 2019. Alors qu'Iris Mittenaere s'est toujours montrée très discrète sur sa vie privée, notamment lorsqu'elle était en couple avec l'humoriste Kev Adams, tout semble différent avec Diego El Glaoui. L'animatrice de "Ninja Warrior" n'a pas peur d'afficher son amour au grand jour. Et concernant le mariage ? Iris Mittenaere n'est vraiment pas contre. Iris Mittenaere avait évoqué pour "TV Magazine" son envie de s’unir avec le jeune entrepreneur et frère de l’influenceuse Kenza Sadoun El Glaoui. "J’ai envie de me marier, mais ce n’est pas moi qui décide ! On est un peu vieux jeu…", assurait Iris Mittenaere avant de préciser : "On a la même vision des choses même si nous venons d’univers très différents".

Par Matilde A.