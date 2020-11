Iris Mittenaere : pourquoi Anthony Colette a eu du mal à vivre leur idylle dans DALS (Exclu vidéo)

Ce mercred 25 novembre, Evelyne Thomas reçoit Anthony Colette dans son émission. Dans cet entretien, le danseur a accepté de revenir sur sa toute première participation à "Danse avec les stars", le 14 octobre 2017. Il a également révélé avoir refusé une première fois de participer à l'émission alors qu'il était "en galère" d'argent. "J'étais trop passionné encore par ce que je faisais, je voulais être meilleur. Je m'étais dit, si un jour je fais cette émission (...) il fallait que je sois vraiment bon. Même mon prof me l'avait déconseillé alors que j'étais en galère d'argent", a-t-il dit.

La deuxième fois, Anthony Colette a accepté car il commençait "à ne plus en pouvoir". De plus, il venait de se séparer de sa compagne de l'époque. "Ça devenait trop dur (...) Je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. C'était trop chaud", a-t-il continué.

"On s'attirait physiquement"

Dans la suite de l'entretien, Anthony Colette parle de sa relation avec Iris Mittenaere. Il l'a rencontrée en 2018, lors de la saison 9 de "Danse avec les stars". Si cette rencontre n'a pas été un "coup de foudre", le fait de danser ensemble les a rapprochés. "On s'attirait physiquement. On l'a rapidement su. En dansant, tu le vois vite. Et puis, elle était célibataire, moi aussi. Ça s'est fait tout seul, comme une histoire banale de danseur", explique-t-il dans un nouvel extrait.

Il confie ensuite pourquoi il a été plus difficile de danser avec elle pendant la compétition. "Le fait de danser avec quelqu'un qui est ta chérie, avec laquelle il se passe quelque chose physiquement, on se permet beaucoup plus de critiques (...) Tu te permets de râler, de dire tout ce que tu penses. Et c'est comme ça parfois que des disputes éclatent. C'était la même chose sauf qu'au milieu, il y avait de la danse, de la compétition et de la médiatisation. Ça pouvait aller très vite", dit-il.

