Iris Mittenaere pousse un coup de gueule après avoir reçu des menaces de viol

C'est un fléau que de nombreuses associations essaient tant bien que mal de combattre. Le harcèlement en ligne. Et personne n'y échappe, encore moins les personnalités publiques. Et ce n'est pas Iris Mittenaere qui dira le contraire. La jeune femme doit faire face à de nombreux commentaires parfois désobligeants. Mais elle ne se laisse pas faire pour autant. En effet, depuis plusieurs mois, elle a décidé de combattre les personnes malveillantes. Ce samedi 12 septembre, la petite amie de Diego a une nouvelle fois dû faire face à des commentaires déplacés. Elle a annoncé en story qu'elle allait prendre des mesures afin de lutter contre cela.

En story sur Instagram, Iris Mittenaere qui office désormais sur Chérie FM demandait à ses abonnés le genre de chroniques qu'ils aimeraient voir. Mais elle ne s'attendait pas à avoir des messages déplacés. Quelques heures plus tard, elle a posté une nouvelle story sur son compte dans laquelle elle déclarait : "Franchement, j’ai reçu des propositions… vous savez que ce n’est pas anonyme ? Parce que moi je vois vos profils… et les propositions complètement tordues et les jalousies de certaines je les vois aussi. j’avais l’habitude des jalousies de certaines personnes mais les malades mentaux je commence à saturer. Alors semaine pro je vais commencer à agir. Le harcèlement n’est pas impuni. Les menaces de viol non plus. J’ai vos profils." Avant d'ajouter : "Enfin bref :) je ne laisserai personne m’enlever mon sourire :) Je suis très heureuse et me rends compte de chaque seconde que j’ai la chance de vivre. Même si un nombre microcosmique de gens me dérange. Les autres je vous aime."

Par J.F.