Iris Mittenaere : prise en photo après son "accouchement" ? Les internautes choqués

Iris Mittenaere vit le parfait amour avec son chéri Diego El Glaoui. Et le couple semble tellement sur la même longueur d'onde que les fans attendent avec impatience le mariage ou le bébé. Et pour cause, l'ancienne Miss France qui a récemment soutenu Alix de Koh-Lanta s'est confiée à de nombreuses reprises sur le sujet et elle semble ouverte à ce qu'un petit bébé vienne agrandir la famille. Lors d'une session de questions et réponses sur son compte Instagram, l'un de ses abonnés lui a demandé : "Tu veux des enfants plus tard ?". Ce à quoi elle a répondu : "Cette question revient souvent... Oui j'aimerais beaucoup, si la vie me l'accorde dans quelques années". Elle ajoutait ensuite qu'elle avait en attendant "la chance d'avoir un neveu et une nièce incroyables, que j'aime plus que tout".

un sosie étonnant

Mais ce vendredi 13 novembre une photo a fait bugué les internautes. Et pour cause, en l'espace de quelques secondes, ils ont eu l'impression d'avoir fait un saut dans le temps. Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo a posté un cliché d'elle quelques minutes après son accouchement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur cette dernière, la ressemblance avec l'animatrice de TF1 est frappante ! Les internautes ne diront pas le contraire. En effet, l'ancienne Miss France a reposté un échange avec une abonné qu'il lui envoyait la photo avec inscrit : "coucou, j'ai bugué et cru 5 secondes que c'était toi!". Et il semblerait que la jeune femme ne soit pas la seule puisqu'Iris Mittenaere a ensuite écrit : "Depuis ce matin on m'envoie ça haha. Vous trouvez que je lui ressemble ?"

Par J.F.