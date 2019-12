Iris Mittenaere : Qui est Diego El Glaoui, son nouveau compagnon ?

Ce vendredi 20 décembre, un nouveau numéro de "La Boite à secrets", présenté par Faustine Bollaert, sera diffusé sur France 3 dès 21h05. La présentatrice reçoit les chanteurs Florent Pagny et Dave ainsi que la Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere. Cette émission s'annonce riche en émotions. Dans un premier extrait dévoilé, Iris Mittenaere est émue aux larmes en découvrant qui se cache derrière cette boite. Sa mère est venue sur le plateau faire une magnifique déclaration d'amour à sa fille et lui exprimant toute sa fierté. Tout sourit à Iris Mittenaere qui est devenue meneuse de revue au Paradis Latin, à Paris. De plus, l'ex Miss Univers file maintenant le parfait amour avec son nouveau chéri Diego El Glaoui et la jeune femme n'hésite pas à partager son bonheur sur ses réseaux sociaux.

Ils filent le parfait amour

Leur histoire d'amour a été rendue publique le 24 septembre dernier à l'occasion du défilé Etam Live Show de Paris, mais ce n'est que le soir d'Hallowen que le couple a décidé de partager sa première photo officielle sur les réseaux sociaux. Diego El Glaoui est né le 11 janvier 1988 et après l'obtention de son bac littéraire, il est parti trois ans à Londres pour suivre un cursus en business et management. Même si ce jeune homme n'est pas sous le feu des projecteurs comme celle qui partage sa vie, il a tout de même une belle réputation sur Instagram. Avec plus de 63.000 abonnés, Diego El Glaoui possède un beau CV à son actif. Son premier job a été pour Damen Schelde, un constructeur naval situé aux Pays-Bas. Par la suite, le jeune homme a fondé en 2012 sa société SMG Conseil, qui est spécialisée dans le storytelling digital. Il est également le co-fondateur de l'agence de communication Influence, qui gère des profils d'influenceurs sur les réseaux sociaux, dont notamment sa célèbre sœur, Kenza Sadoun el Gaoui. Aujourd'hui, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne cachent plus leur bonheur et s'affichent plus amoureux que jamais sur Instagram. Leurs dernières photos ont fait rêver des millers de fans grâce à leur voyage paradisiaque !

Par Solène Sab