Iris Mittenaere : sa belle déclaration à son chéri Diego El Glaoui

L'ancienne Miss France est très active sur les réseaux sociaux. Proche de sa communauté, elle ne cesse de partager son quotidien et une petite partie de sa vie privée avec ses fans. C'est pourquoi elle ne cache plus son amour avec Diego El Glaoui. Mais plus récemment, cette exposition lui a valu quelques critiques. En vacances en Grèce, la jeune femme a été la cible de nombreux commentaires désobligeants de la part de certains internautes. En effet, l'un d'entre eux n'a pas hésité à lui rappeler que "la Grèce n’a pas besoin d’un afflux de touristes possiblement positifs au Covid. Cela serait une hécatombe et une catastrophe économique au vu des infrastructures de santé dont ils disposent".

"couple goal"

Face à cette attaque, Iris Mittenaere ne s'est pas laissé faire et a répondu "la catastrophe pour eux ce sont toutes ces annulations et tous ces restaurants qui mettent la clef sous la porte", avant de rappeler l'importance de respecter les gestes barrières pour ceux qui souhaiteraient partir à l'étranger.

Suite à ce flot de critiques, l'ancienne Miss Univers a décidé de partager un peu d'amour. Elle a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram et fait une belle déclaration à son chéri Diego El Glaoui, avec qui elle vit le parfait amour depuis quelques mois maintenant. "Il ne s'agit pas d'avoir une relation parfaite, mais de trouver quelqu'un qui vous correspond et traverse tout avec vous, sans abandonner".

Les internautes ont été touchés par cette déclaration et ont été nombreux à commenter la publication : "Tu as l'air tellement heureuse, ça fait plaisir de voir ça", "Joli couple", "Iris est amoureuse" ou encore "Couple goal".

Par J.F.