Iris Mittenaere : Sa grand-mère atteinte d’Alzheimer, son touchant témoignage

Iris Mittenaere a décidé de tester une toute nouvelle expérience, celle de devenir chroniqueuse à la radio. En plus de son travail en tant que co-animatrice de Ninja Warrior sur TF1, Iris Mittenaere a accepté d’avoir à sa charge deux rendez-vous quotidiens sur Chérie FM. Ainsi la jeune femme sera présente tous les matins à 8h40 pour l’Iris Coffee, puis le midi pour une heure d’émission. Et ce lundi 21 septembre, l’ancienne miss Univers a souhaité aborder un sujet sérieux, celui de la maladie d’Alzheimer. Alors que sa propre grand-mère est atteinte de cette maladie pour laquelle aucune traitement n’existe, Iris Mittenaere a souhaité se livrer : "J’avais envie de vous parler de mon histoire et de l’histoire de mes grands-parents".

"C’est un combat"

Auprès de ses auditeurs, Iris Mittenaere poursuit : "Ma grand-mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer et quand mon grand-père l’a appris, il a acheté un cahier et il a écrit toute leur histoire d’amour sur un cahier et a fait compléter ma grand-mère avec ce dont elle se rappelait et son ressenti à chaque page du cahier. Depuis, tous les jours, il lui lit leur histoire d’amour. Mon grand-père a décidé de faire ça à ma grand-mère pour qu’elle n’oublie jamais leur histoire. Voilà, on n’a pas toujours le même temps quand on a un de nos proches qui est atteint de la maladie d’Alzheimer. C’est un combat que beaucoup de personnes mènent", a précisé Iris Mittenaere, citant notamment l’exemple de M Pokora qui a récemment perdu son grand-père atteint de cette maladie. Iris Mittenaere a par ailleurs fait un appel aux dons au profit de la Fondation pour la recherche médicale.

Par Alexia Felix