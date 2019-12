Iris Mittenaere : Sa tendre déclaration d'amour à son compagnon

Tout sourit à Iris Mittenaere. Après avoir été couronnée Miss France 2016 et Miss Univers 2016, la reine de beauté file aujourd'hui le parfait amour. Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont officialisé leur relation le 24 septembre dernier à l'occasion du défilé Etam Live Show de Paris mais ce n'est que le soir de Halloween qu'ils ont partagé leur premier cliché ensemble sur les réseaux sociaux. S'ils s'étaient faits discrets au début de leur histoire d'amour, aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus et ne cessent de partager leur bonheur sur leurs comptes Instagram. D'ailleurs, le couple est actuellement en vacances à Los Angeles et le dernier cliché posté par Iris Mittenaere est tout simplement adorable et en dit long sur ce ses sentiments. Elle déclare son amour à l'homme de sa vie !

"My favorite person"

Entre Iris Mittenaere et Diego El Glaoui, c'est l'amour fou. Le couple est plus proche que jamais et profite de son temps libre pour voyager. Après leur voyage paradisiaque sur l’île de La Réunion, l'ex miss France et son compagnon ont déposé leurs valises aux Etats-Unis et plus précisément à Los Angeles. D'ailleurs, ce vendredi 27 décembre, l'une des plus belles femmes de France a partagé un cliché adorable d'elle et de son cher et tendre. Sur cette photo, Iris Mittenaere saute dans les bras de Diego El Glaoui avec un superbe couché du soleil. Pour accompagner ce cliché, la jeune femme de 26 ans a ajouté la légende suivante : "My favorite person. My favorite city. My favorite time of the day". C'est une déclaration d'amour adorable qui a ému les Internautes. La complicité entre ce jeune couple est indéniable.

Par Solène Sab