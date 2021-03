Iris Mittenaere se confie sur sa "blessure" après le harcèlement scolaire

Élue Miss France et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere a pourtant été victime de harcèlement scolaire durant son enfance, à cause de son physique. Invitée dans C à vous ce jeudi 11 mars, Iris Mittenaere est venue parler de son engagement pour les jeunes filles à travers le monde avec l'ONG "Vision du monde" dont elle est l'ambassadrice. L'animatrice a ensuite été interrogée sur sa propre jeunesse qui a été marquée par un douloureux souvenir. À l'école, elle a été victime de harcèlement scolaire de la part de certains camarades, entre critiques et attaques physiques. "Oui, je pense que c'est une blessure que j'ai gardée très longtemps, encore aujourd'hui je ne peux pas dire que je suis complètement 'guérie'", a-t-elle confié.

"II faut en parler, pour se faire aider"

Moquée à cause de sa silhouette jugée trop maigre, Iris Mittenaere estime avoir eu "la chance d'être très bien entourée", et d'avoir sa maman. "Donc j'en ai tout de suite parlé", a poursuivi l'ancienne Miss qui se souvient qu'"on en parlait très peu à l'époque". "On se disait 'Oh, bah défends-toi, ne les laisse pas faire...' Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, le harcèlement scolaire j'ai connu ça, et j'ai malheureusement l'impression, aujourd'hui, que c'est en train d'augmenter, avec le cyber-harcèlement...", s'est-elle inquiétée en ajoutant qu'il faut ouvrir la parole à ce sujet, notamment auprès des agresseurs : "II faut en parler, pour se faire aider, et surtout en parler aux agresseurs, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font [...] Il faut parler aux enfants et les responsabiliser".

Par Marie Merlet