Iris Mittenaere se confie sur son nouveau projet à la radio et sa "frustration" sur TF1

Depuis son sacre à Miss Univers en 2016, tout sourit à Iris Mittenaere qui enchaîne les projets dans la mode, à la télé mais également à la radio. Elle s’est d’ailleurs confiée au Parisien mercredi 26 août. Si elle évoque l’exclusion d’Anaëlle Guimbi au concours de Miss Guadeloupe, Iris Mittenaere annonce un nouveau projet : elle débarque sur Chérie FM quotidiennement avec une chronique "Iris Coffee" dans la matinale et dans "Chérie Lunch" qu'elle anime dès lundi 31 août de 12h à 13h. "Je serai seule aux commandes. Ça va être une heure d’humeur et de partage. Je vais discuter avec les auditeurs et parler de sujets dans l’actu aussi bien mode, beauté que voyage et savoirs insolites ou d’autres sujets plus sérieux (...)"

"J’espère casser les préjugés"

La jeune femme confie que plusieurs radios l’ont contactée et que son choix s’est porté sur Chérie FM, son "coup de cœur". Et cette première en radio arrive au bon moment pour celle qui file le parfait amour avec Diego El Glaoui : "J’arrive davantage à poser ma voix, elle part moins dans les aigus". Ce rendez-vous quotidien lui permettra de mieux se faire connaître, "En laissant mon image de côté, je serai plus entière, plus naturelle. J’espère casser les préjugés. C’est un sacré défi, un peu stressant aussi".

Une situation "frustrante" à TF1

Iris Mittenaere est également animatrice sur TF1, notamment sur l’émission "Niinja Warrior" ou encore des résultats du Loto et de l'EuroMillions. Mais elle n’a pas son propre programme, "C’est frustrant" estime la jeune femme de 27 ans. "Je suis loyale envers TF1, mais je me sens un peu sous-exploitée, d’autant plus que j’ai eu récemment des propositions d’autres chaînes" révèle l’ancienne reine de beauté. Puis elle concède, "Heureusement que j’ai d’autres activités qu’à TF1. Sinon je n’aurais qu’une semaine de boulot par an "!

Par Non Stop People TV