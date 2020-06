Iris Mittenaere s'en prend vivement à un internaute sur Instagram

Iris Mittenaere ne mâche pas ses mots. Il n'est pas rare que la jeune femme pousse un coup de gueule contre l'un de ses détracteurs. En effet, l'ancienne Miss France au caractère bien trempée ne se laisse pas faire. Face aux nombreuses remarques qu'elle peut subir sur Internet, elle a fait le choix de répliquer. Le 2 juin dernier, la chérie de Diego El Glaoui s'en prenait vivement à un internaute qui l'accusait d'hypocrisie après qu'elle ait rendu hommage à George Floyd.

"Utilisons cette énergie pour nous renseigner, en parler autour de nous, débattre (…) au lieu de critiquer à chaque fois". Mais il semblerait que cette réponse n'ait pas suffi puisque quelques jours plus tard, elle recevait un nouveau commentaire, mais sur son physique cette fois-ci, la jugeant "trop maigre".

"J'irai quand même jusqu'au bout"

“Je me sens très bien en ce moment alors ça ne me fait absolument rien, ça me fait plutôt rire de penser que certains haters perdent 1h de leur temps en live à essayer de m’atteindre alors qu’au final leur présence me rend plutôt service car ça augmente mes vues. Quand eux pensent être néfastes, en fait ils font l’inverse" répondait-elle sur Instagram.



Et ce vendredi 12 juin, Iris Mittenaere également cible de commentaires déplacés, ne s'est une nouvelle fois pas laissé faire. Alors qu'elle annonçait à sa communauté qu'elle commençait la quatrième et ultime saison de 13 reasons why, un internaute a décidé de lui dévoiler la fin. Elle a posté une photo d'elle, le poing fermé, avec pour légende : "Je ne ferais pas ce geste avec mes propres mains car je ne veux pas montrer ça ici (même si j’en ai très envie), mais fuck le petit hater de m**** qui m’a spoilée la série”. Avant d'ajouter : "J'irai quand même jusqu'au bout".

Par J.F.