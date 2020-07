Iris Mittenaere sexy en bikini, elle enflamme la Toile (Photo)

Iris Mittenaere est très active sur les réseaux sociaux. Mais alors que la jeune femme aime être proche de ses abonnés, elle a dû faire face il y a quelques semaines à des critiques après son hommage à George Floyd. Rapidement, l’ancienne Miss France a répliqué : "Utilisons cette énergie pour nous renseigner, en parler autour de nous, débattre (…) au lieu de critiquer à chaque fois". Puis quelques jours plus tard, Iris Mittenaere a répondu à des critiques sur son physique, les internautes la jugeant trop maigre : "Je me sens très bien en ce moment alors ça ne me fait absolument rien, ça me fait plutôt rire de penser que certains haters perdent 1h de leur temps en live à essayer de m’atteindre alors qu’au final leur présence me rend plutôt service car ça augmente mes vues. Quand eux pensent être néfastes, en fait ils font l’inverse". Et il y a quelques heures, Iris Mittenaere a décidé de faire grimper la température.

Diego El Glaoui réagit

Savourant l’été, Iris Mittenaere est repartie dans le sud de la France après un séjour en Corse puis un retour à Paris. Et sur Instagram, la jeune femme s’est dévoilée dans l’un de ses maillots de bain préférés : "Toujours eu un crush sur l’imprimé pois. Je trouve ça très cute intemporel... T’en penses quoi ?", a-t-elle écrit en légende du cliché sur lequel elle apparaît entourée de jolis massifs de lavande. Le compagnon d’Iris Mittenaere, Diego El Glaoui, a rapidement répondu à la question de la jeune femme en glissant plusieurs coeurs bleus sous la photo. Les internautes ont aussi été nombreux à réagir : "Trop beau ce maillot de bain j’adore la couleur et l’imprimé", "J’adore", "ça te va très bien".

Par Alexia Felix