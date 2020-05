Iris Mittenaere sexy en confinement, sa tenue enflamme la Toile

Depuis le début du confinement en France, Iris Mittenaere est très active sur les réseaux sociaux. Mais alors que la jeune femme ne souhaite que divertir ses abonnés, la jeune femme a été contrainte de pousser un coup de gueule il y a quelques semaines lorsqu’un abonné lui a demandé pourquoi elle ne faisait plus ses mains : "Ah donc c'est ça qui t'intéresse ? Bah on est en confinement, j'ai pas de shooting, mes ongles sont au top comme ça, ils respirent... Je ne me maquille pas non plus et je reste en pyjama un jour sur deux... Ça m'empêche pas de dormir, ça va. Je pense qu'on avait aussi besoin de souffler, nous les femmes ! Mais si toi, tu veux te mettre du vernis à l'inverse, nous, on te jugera pas, car chacun est libre de faire ce qui lui plaît".

Iris Mittenaere torride sur son balcon

Malgré tout, Iris Mittenaere continue de faire plaisir aux internautes. Et il y a quelques heures, l’ancienne Miss Univers a fait grimper la température sur Instagram. Vêtue d’une barrière et d’un short court, Iris Mittenaere prend la pose sur son balcon sur un cliché sexy en noir et blanc : "On dirait que j’ai des tablettes ... je vous avoue que la lumière y est pour beaucoup. Même si niveau chocolat je suis pas mal en ce moment", a écrit en commentaire Iris Mittenaere. Si la compagne de Diego El Glaoui dévoile sa plastique de rêve, les internautes ont rapidement réagi en saluant la beauté de la jeune femme : "Comment tu fais pour être aussi parfaite", "Tu es tellement belle", "Canon", "Sublime Iris". Des propos qui devraient ravir Iris Mittenaere.

Par Alexia Felix