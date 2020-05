Iris Mittenaere sexy en maillot de bain, elle enflamme la Toile

Le confinement a permis à Iris Mittenaere de se rapprocher de sa communauté. Mais si la jeune femme a régulièrement droit à des compliments, l’ancienne Miss Univers a dû faire face il y a quelques jours à un commentaire assez désagréable. Accusée d’être trop maigre et d’envoyer un mauvais message aux jeunes, Iris Mittenaere a rapidement recadré l’internaute : "Trop maigre ? Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma ‘maigreur’ a été un complexe durant toute mon enfance. Lors des visites médicales on écrivait ’trop maigre’ sur mon carnet. On m’insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l’apologie de la maigreur. manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir mais vouloir être en meilleure santé. J’ai enfin appris à aimer mon corps. Et à me concentrer plus sur ma santé que sur la taille de mes cuisses et c’est ce que nous devrions tous faire. Peu importe la taille de ton jean. L’important est de se sentir bien et d’être en pleine forme".

Les internautes sous le charme

Malgré quelques critiques, Iris Mittenaere continue de faire profiter ses abonnés de ses photos et vidéos sur Instagram. Et ce samedi 23 mai, la jeune femme a offert une courte vidéo très sexy. Pour profiter du soleil à Paris, la compagne de Diego El Glaoui n’a pas hésité à se mettre en maillot de bain sur son balcon, faisant profiter d’une jolie vue sur sa poitrine. De quoi ravir ses voisins et ses abonnés : "Les voisins doivent être super contents", "Les voisins doivent être ravis d’avoir une miss en face", "Les voisins doivent avoir une super vue". De son côté, Iris Mittenaere s’est montrée déçue que le soleil parte : "Pourquoi quand le week-end arrive le soleil décide de prendre congé ?".

Par Alexia Felix