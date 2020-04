Iris Mittenaere sexy en sous-vêtements en plein confinement (Photo)

Depuis le début du confinement en France, Iris Mittenaere est très active sur les réseaux sociaux. Souhaitant faire plaisir à ses fans, l’ancienne Miss France a pourtant été contrainte il y a quelques jours de recadrer un internaute lorsque ce dernier lui a demandé pourquoi elle ne faisait plus ses mains : "Ah donc c'est ça qui t'intéresse ? Bah on est en confinement, j'ai pas de shooting, mes ongles sont au top comme ça, ils respirent... Je ne me maquille pas non plus et je reste en pyjama un jour sur deux... Ca m'empêche pas de dormir, ça va. Je pense qu'on avait aussi besoin de souffler, nous les femmes ! Mais si toi, tu veux te mettre du vernis à l'inverse, nous, on te jugera pas, car chacun est libre de faire ce qui lui plaît". Et après ce petit coup de gueule, Iris Mittenaere a fait grimper la température.

Les internautes séduits

Sur son compte Instagram il y a quelques heures, Iris Mittenaere a dévoilé une photo très sexy d’elle sur son balcon à Paris. Profitant des rayons du soleil du printemps alors que le pays est en plein confinement, la jeune femme se dévoile assise, ses longues jambes étendues et ne portant qu’un débardeur et une culotte à froufrous : "Club sans pantalon, qui me suit ?", a demandé Iris Mittenaere. Une photo qui a bien évidemment séduit les internautes : "Tu es sublime, comme toujours", "La photo est magnifique et tu es superbe", "On sait pourquoi tu as été élue Miss Univers", "J'espère que tes voisins ne sont pas trop voyeurs".

Par Alexia Felix