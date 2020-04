Iris Mittenaere tacle ses ex avec une remarque très coquine

Depuis plusieurs mois, Iris Mittenaere file le parfait amour avec Diego El Glaoui. Et si la jeune femme a fait part de son confinement compliqué avec le jeune homme, l’ancienne Miss Univers n’a pas hésité à lui déclarer tout son amour sur Instagram : "Just the 2 of us… On reste à la maison tous les deux pour protéger les autres, nos familles, et chaque être plus vulnérable... c’est important de respecter cela. Il y a 10 jours en Afrique du Sud je rêvais de retrouver cette personne et de ne plus jamais la quitter. Aujourd’hui je me demande comment je vais faire pour tenir, non sans rire je suis pleine de gratitude d’avoir la chance de ne pas être seule et de partager ça avec un être cher". Tout simplement heureuse, Iris Mittenaere a décidé de le faire savoir en taclant ouvertement ses anciens compagnons.

"Mes ex vont me faire la gueule"

Ce vendredi 24 avril, Jarry recevait lors d’un Live Instagram la jeune femme. Et au cours de cette interview, Jarry n’a pas hésité à demander à Iris Mittenaere si "c’était mieux avant ?". Et c’est avec franchise que l’ancienne Miss France a répondu : "Non, je ne me suis jamais dit que c'était mieux avec mes ex sauf que... c'était un peu plus court. C'est tout... Je ne suis pas mécontente de ce que j'ai en ce moment". Face à cette réponse très coquine, Jarry n’a pas pu s’empêcher de partir en fou rire, tandis qu’Iris Mittenaere a continué : "Mes ex vont me faire la gueule". Reste à voir si Kev Adams ou encore Anthony Colette vont répondre à Iris Mittenaere.

Par Alexia Felix